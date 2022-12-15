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Ракурс
В Конгрессе США инициировали исключение россии из Совета Безопасности ООН

В Конгрессе США инициировали исключение россии из Совета Безопасности ООН

15 дек 2022, 09:18
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У США розпочали процедуру виключення росії із Ради Безпеки ООН. Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон представили проект резолюції із відповідним закликом.





Як повідомляє Foreign Policy, у тексті резолюції йдеться, що спроба анексії українських територій, звірства у містах, погрози ядерною зброєю, створення продовольчої кризи та інші воєнні злочини ставлять під сумнів право рф посідати постійне місце в Раді Безпеки ООН.

Водночас резолюції Палати представників не є обов’язковими до виконання, а статут ООН поки що не містить жодних положень, які б дозволили усунути постійного члена Ради Безпеки.

Гельсінська комісія в жовтні вже закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена висловити протест проти статусу росії як постійного члена Ради Безпеки. Вона домагається, щоб Конгрес офіційно заявив, що розв’язана росією війна в Україні порушила цілі та принципи Організації Об'єднаних Націй.

У резолюції, текст якої є у Foreign Policy, Стів Коен і Джо Вілсон заявили, що росія вчинила кричущі порушення Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право посідати місце в Раді Безпеки.

У Статуті ООН не передбачено можливості позбавлення країни постійного членства у Раді Безпеки ООН. Однак одна з ідей, що розділяється Комісією та деякими юристами, — це пропозиція оскаржити статус росії як наступниці СРСР у Раді безпеки.

Foreign Policy визнає, що досягти цього навряд чи реалістично, особливо з огляду на те, що росія вже понад 30 років визнається у цьому статусі. Проте давнє вороже ставлення до Заходу та російська агресія проти України змусили Вашингтон та Київ шукати можливості обмежити політичний вплив Москви, пише Foreign Policy.

Источник: Ракурс


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