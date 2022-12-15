Россияне снова ударили по центру Херсона, под прицелом гражданские Донбасса, Купянска и Очакова

https://racurs.ua/n177834-rossiyane-snova-udarili-po-centru-hersona-pod-pricelom-grajdanskie-donbassa-kupyanska-i-ochakova.html

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Росіяни 15 грудня знову вдарили по центру Херсону.

Воєнні злочинці рф влучили за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За попередніми даними, дві людини загинули.

14 грудня прес-офіцер Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив про новий обстріл житлових кварталів у південній частині міста, а також будинки обласної адміністрації військами рф. За його даними, загинули троє мирних жителів, серед яких восьмирічний хлопчик.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко опублікував уранці четверга щоденне зведення про ситуацію в області:

На Волноваському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії Вугледар — три будинки отримали пошкодження, постраждалих не було.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове, Веселий Гай і Трудове — пошкоджено один приватний будинок. В Авдіївці вночі було два «прильоти» по старій частині міста, а зранку росіяни гатили з «Градів» по житловому кварталу міста. Жертв не було.

На Горлівському напрямку у Роздолівці одна людина загинула, троє отримали поранення, один будинок зруйнований прямим влучанням. У Парасковіївці поранена одна людина, снаряди пошкодили 13 будинків. Також були обстріли у Соледарі — там без жертв. Ще три людини за попередню добу отримали поранення в Бахмуті. У місті обстріл пошкодив будівлю агроскладу.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в окупованій Кадіївці стався вибух на базі окупантів.

За останній тиждень щонайменше на окупованій території Луганської області «бавовна» відбувається майже через день. Це або казарми (в основному), або склади з боєкомплектами. У цьому випадку це якраз розташування особового складу, — розповів він.

У мережі опублікували відео з Кадіївки.

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що російська армія минулої доби била з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади.

Також громада зазнала масованих артилерійських ударів уранці 15 грудня. Зруйновано та пошкоджено обʼєкти інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки уточнюють.

Також уранці під ворожим обстрілом була Чорноморська громада.

На Харківщині російські війська продовжують інтенсивно обстрілювати Купʼянський напрямок, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдавали ударів по позиціях українських військ в районах Червоної Зорі, Красного, Стариці, Дворічної та Новомлинська.

У селищі Ківшарівка Купʼянського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення.

Близько 23.45 14 грудня росіяни обстріляли Купʼянськ із ЗРК С-300. Снаряди пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.

У Купʼянському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська армія всю ніч обстрілювала три громади області. Туди прилетіли щонайменше 40 снарядів. Попередньо, ніхто не постраждав.