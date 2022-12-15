Новый глава НБУ Пышный подписал свои первые банкноты – 100 грн

https://racurs.ua/n177835-novyy-glava-nbu-pyshnyy-podpisal-svoi-pervye-banknoty-100-grn.html

Ракурс

Новий голова НБУ Андрій Пишний підписав свої перші банкноти. У Нацбанку повідомили 15 грудня, що нові банкноти запустять в обіг із 19 грудня.

Це банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, ними замінюватимуть зношені банкноти, які перебувають в обігу у населення.

Дизайн «сотки» не змінюється".

Відповідно до законодавства України, нові банкноти мають випускатися за підписом чинного голови НБУ.