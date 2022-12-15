Ракурсhttps://racurs.ua/
Новий голова НБУ Пишний підписав свої перші банкноти
Новий голова НБУ Пишний підписав свої перші банкноти — 100 грнhttps://racurs.ua/ua/n177835-novyy-golova-nbu-pyshnyy-pidpysav-svoyi-pershi-banknoty-100-grn.htmlРакурс
Новий голова НБУ Андрій Пишний підписав свої перші банкноти. У Нацбанку повідомили 15 грудня, що нові банкноти запустять в обіг із 19 грудня.
Це банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, ними замінюватимуть зношені банкноти, які перебувають в обігу у населення.
Дизайн «сотки» не змінюється".
Відповідно до законодавства України, нові банкноти мають випускатися за підписом чинного голови НБУ.
Національний банк із 1 січня 2023 року розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 — 2007 років та замінювати їх на нові.
Йдеться про заміну купюр зразків 2003 — 2007 років, тобто попереднього покоління, «з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки».
Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме: обігові монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року та банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.
.