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Генштаб ответил на слухи о мобилизации в Украине
Генштаб ответил на слухи о мобилизации в Украинеhttps://racurs.ua/n177842-genshtab-otvetil-na-sluhi-o-mobilizacii-v-ukraine.htmlРакурс
Мобілізація в Україні відбувається за планом та без сумбуру для комплектування частин Збройних Сил України.
Про це 15 грудня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
За його словами, загальна мобілізація в Україні розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення росії та триває досі, щоб комплектувати наявні та нові підрозділи ЗСУ.
Масштабний призов був на початку великої війни, проте надалі заходи щодо мобілізації проводяться у плановому порядку.
14 грудня декілька Телеграм-каналів почали писати про нову масштабну хвилю мобілізації.
Нагадаємо, її оголосив президент з 24 лютого 2022 року. Мобілізація періодично продовжується указами президента. Наразі, її вже декілька разів пролонгували на 90 днів. Наразі її продовжено з 21 листопада на 90 днів (указ від 7 листопада 2022 № 758).
Чутки про нову хвилю мобілізації не відповідають дійсності, запевнила 14 грудня заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона сказала, що подальші плани з мобілізації залежатимуть насамперед від ситуації на фронті.
Якщо ви бачите сьогодні заголовки про нібито анонсовану мобілізацію — це неправда, яку сліпо поширюють, навіть не перевіряючи першоджерело, — повідомила Маляр.
Вона пояснила, що її слова, сказані в ефірі телеканалу 1+1, невірно інтерпретували деякі засоби масової інформації.
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