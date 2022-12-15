Генштаб ответил на слухи о мобилизации в Украине

https://racurs.ua/n177842-genshtab-otvetil-na-sluhi-o-mobilizacii-v-ukraine.html

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Мобілізація в Україні відбувається за планом та без сумбуру для комплектування частин Збройних Сил України.

Про це 15 грудня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

За його словами, загальна мобілізація в Україні розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення росії та триває досі, щоб комплектувати наявні та нові підрозділи ЗСУ.

Масштабний призов був на початку великої війни, проте надалі заходи щодо мобілізації проводяться у плановому порядку.