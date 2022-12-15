Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев

https://racurs.ua/n177846-evroparlament-priznal-golodomor-1932-1933-godov-genocidom-ukraincev.html

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Європейський парламент 15 грудня підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

За документ проголосували 507 депутатів парламенту, проти — 12, ще 17 осіб утрималися. Загалом у Європарламенті 705 депутатів.

«За» резолюцію проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.

Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932−1933 років в Україні, що був спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства, — йдеться у документі.

Європарламент також закликав усі країни, особливо російську федерацію, а також інші країни, що з’явилися після розпаду Радянського Союзу, відкрити їхні архіви щодо голоду 1932−1933 років в Україні.

Крім цього резолюція закликає країни-члени ЄС та треті країни просувати обізнаність про ці події, а також про інші злочини, що були скоєні радянським режимом, шляхом внесення історичних знань про них в освітні та дослідницькі програми, щоб упередити повторення подібних трагедій у майбутньому.

У резолюції, зокрема, йдеться про те, що прославлення тоталітарного радянського режиму та відродження культу Сталіна призвели до того, що Росія зараз «є державою — спонсором тероризму».

У документі також проводяться паралелі між Голодомором та злочинами, які росія вчиняє нині під час вторгнення до України.

Депутати Європарламенту закликають усі країни та організації, які поки що не визнали Голодомор геноцидом українського народу, зробити це.

Верховна Рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу у 2006 році. Серед інших країн, які офіційно дали цій події таку саму оцінку, США, Канада, Австралія, Португалія, Мексика, Бразилія та інші. Зокрема, німецький парламент (Бундестаг) ухвалив відповідну резолюцію 30 листопада.

14 грудня такий крок здійснив і парламент Чехії.