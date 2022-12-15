Истеричный разговор российских солдат обнародовала СБУ. Скриншот

https://racurs.ua/n177850-mobikov-otgrujaem-paketami-isterichnyy-razgovor-okkupantov-perehvatila-sbu.html

Ракурс

Армія російської федерації на Донбасі зазнає серйозних втрат, про що свідчать перехоплені розмови окупантів.

Підрозділи Збройних сил України так «насипають» ворогам, що ті втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил. Про це йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

Російські солдати розповідають, що командири відсилають їх на вірну смерть, а самі офіцери відразу ж тікають з поля бою. Також в окупантів великі проблеми з озброєнням.

Офицер говорит: «надо элеватор брать». А как его брать, когда три пулемета? А он: «Команда была брать». 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад, — бідкається загарбник, який воює в районі Кремінної.

У телефонній розмові від фактично прощається з дружиною та бідкається, що українські військові скрізь. А командування агресора не дозволяє відступати.

Як розповів ворожий солдат: «мобиков отгружаем пакетами». Ліквідованих у його підрозділі дуже багато, щодня по 17 осіб безславно гинуть.

Також він скаржиться на те, що через неправильні координати артилеристам, які передає російська розвідка, мобілізованих росіян обстрілює їхня ж артилерія.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило розмову окупантів в якій йшлося про те, що російські командири втікають з поля бою в росії, а рядових солдатів офіцери б’ють та вимагають з них гроші.