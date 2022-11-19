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Ракурс
У взводі 16 людей, лишилося п'ятеро, а начальство в Сочі втекло - нове перехоплення ГУР (АУДІО)

У взводі 16 людей, лишилося п’ятеро, а командири у Сочі втекли — нове перехоплення ГУР (АУДІО)

19 лис 2022, 09:19
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У новому перехопленні Головного управління розвідки (ГУР) мобілізований окупант розповідає своєму другові про фінансування особового складу в підрозділах зс рф, вимагання коштів командирами підрозділів у підлеглого особового складу та побої.





Рашист служить у так званому 1 армійському корпусі, який формують із жителів окупованих регіонів Донбасу.

Після опису втрат його кулеметного взводу російський окупант розповів другу, що командири відділень дезертують — втікають у росію. Один з них поїхав з фронту відразу в Сочі.

При цьому командири вимагають по 50−70 тис. рублів в мобілізованих, за порушення дисципліни їх садят у ями та відправляють звідти на передову.

Джерело: Ракурс


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