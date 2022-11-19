Во взводе 16 человек, осталось пятеро, а командиры в Сочи сбежали - новый перехват ГУР

https://racurs.ua/n176952-vo-vzvode-16-chelovek-ostalos-pyatero-a-komandiry-v-sochi-sbejali-novyy-perehvat-gur-audio.html

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У новому перехопленні Головного управління розвідки (ГУР) мобілізований окупант розповідає своєму другові про фінансування особового складу в підрозділах зс рф, вимагання коштів командирами підрозділів у підлеглого особового складу та побої.

Рашист служить у так званому 1 армійському корпусі, який формують із жителів окупованих регіонів Донбасу.

Після опису втрат його кулеметного взводу російський окупант розповів другу, що командири відділень дезертують — втікають у росію. Один з них поїхав з фронту відразу в Сочі.

При цьому командири вимагають по 50−70 тис. рублів в мобілізованих, за порушення дисципліни їх садят у ями та відправляють звідти на передову.