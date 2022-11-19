Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во взводе 16 человек, осталось пятеро, а командиры в Сочи сбежали - новый перехват ГУР

Во взводе 16 человек, осталось пятеро, а командиры в Сочи сбежали — новый перехват ГУР (АУДИО)

19 ноя 2022, 09:19
999

У новому перехопленні Головного управління розвідки (ГУР) мобілізований окупант розповідає своєму другові про фінансування особового складу в підрозділах зс рф, вимагання коштів командирами підрозділів у підлеглого особового складу та побої.





Рашист служить у так званому 1 армійському корпусі, який формують із жителів окупованих регіонів Донбасу.

Після опису втрат його кулеметного взводу російський окупант розповів другу, що командири відділень дезертують — втікають у росію. Один з них поїхав з фронту відразу в Сочі.

При цьому командири вимагають по 50−70 тис. рублів в мобілізованих, за порушення дисципліни їх садят у ями та відправляють звідти на передову.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров