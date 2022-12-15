Агрессор укрепляет берег оккупированного Крыма. Фото: ГУР

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Армія країни-агресора рф готується обороняти окупований Крим.

Російські військові намагаються додатково укріпити берегову лінію, бо бояться висадки українського десанту. Про це 15 грудня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В управлінні зазначили, що вздовж берега поблизу села Молочне в Сакському районі ворог обладнує мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Крім того, противник додатково встановлює так звані зуби дракона. Це ряди бетонних пірамідок, які нібито мають зупинити просування важкої техніки.

Нагадаємо, 15 грудня в Генштабі ЗСУ заявляли, що успішні дії українських військ на півдні та в Чорноморській операційній зоні змусили російських окупантів вдатися до посилення оборони захопленого Кримського півострова.

На території Криму ворог посилено окопується, будує інженерні загородження та фортифікаційні споруди. Для цього противник навіть залучає цивільні компанії.