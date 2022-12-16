Новая ракетная атака рф - летят около 60 ракет, работает ПВО

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Новий масований ракетний удар по Україні розпочала росія вранці 16 грудня. Повітряна тривога триває по всій території нашої держави. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.

Перші ракети заходять. Очікуємо коло 60 шт. На півночі уже над територією України, — написав Кім.

Згодом він додав інформацію про два залпи ракетами «Калібр» з Чорного моря.

О 08.33 повітряна тривога оголошена по всій території України.

Пізніше стало відомо, що на Київщині спрацювала ППО. На Кіровоградщині та Дніпропетровщині, за попередніми даними, також працює ППО.

Окупанти щойно завдали як мінімум трьох ударів по Харківщині, — повідомив голова ОВА Синєгубов.

Окупанти крім ракет можуть також використовувати дрони-камікадзе, вказав очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо про активність ворожої авіації на російському аеродромі «Енгельс» — у небо піднялися борти Ту-95. Згодом вони провели запуски ракет Х-101 з Каспійського напрямку. Окрім цього, ЗМІ повідомили про запуски «Калібрів» з акваторії Чорного моря.