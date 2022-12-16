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Взрывы в Житомирской области – удачная работа ПВО
Взрывы в Житомирской области — удачная работа ПВОhttps://racurs.ua/n177867-vzryvy-v-jitomirskoy-oblasti-udachnaya-rabota-pvo.htmlРакурс
Вибухи на Житомирщині пролунали під час повітряної тривоги вранці 16 грудня, коли росія почала завдавати масований ракетний удар по Україні.
Вибухи на Житомирщині — вдала робота ППО, — повідомили в Житиморській обласній військовій адміністрації.
На Вінниччині також спрацювало ППО.
Поблизу Бучі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, — написав мер Бучі Анатолій Федорук.
Тернопільщина, працює ППО. Раніше повідомлялося, що ракети летіли у бік Рівненщини, Тернопільщини.
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