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Взрывы в Житомирской области – удачная работа ПВО

Взрывы в Житомирской области — удачная работа ПВО

16 дек 2022, 10:20
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Вибухи на Житомирщині пролунали під час повітряної тривоги вранці 16 грудня, коли росія почала завдавати масований ракетний удар по Україні.





Вибухи на Житомирщині — вдала робота ППО, — повідомили в Житиморській обласній військовій адміністрації.

На Вінниччині також спрацювало ППО.

Поблизу Бучі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, — написав мер Бучі Анатолій Федорук.

Тернопільщина, працює ППО. Раніше повідомлялося, що ракети летіли у бік Рівненщини, Тернопільщини.

Источник: Ракурс


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