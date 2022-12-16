Взрывы в Житомирской области – удачная работа ПВО

https://racurs.ua/n177867-vzryvy-v-jitomirskoy-oblasti-udachnaya-rabota-pvo.html

Ракурс

Вибухи на Житомирщині пролунали під час повітряної тривоги вранці 16 грудня, коли росія почала завдавати масований ракетний удар по Україні.

Вибухи на Житомирщині — вдала робота ППО, — повідомили в Житиморській обласній військовій адміністрації.

На Вінниччині також спрацювало ППО.

Поблизу Бучі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, — написав мер Бучі Анатолій Федорук.

Тернопільщина, працює ППО. Раніше повідомлялося, що ракети летіли у бік Рівненщини, Тернопільщини.