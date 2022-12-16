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Ракурс
Вибухи на Житомирщині – вдала робота ППО

Вибухи на Житомирщині — вдала робота ППО

16 гру 2022, 10:20
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Вибухи на Житомирщині пролунали під час повітряної тривоги вранці 16 грудня, коли росія почала завдавати масований ракетний удар по Україні.





Вибухи на Житомирщині — вдала робота ППО, — повідомили в Житиморській обласній військовій адміністрації.

На Вінниччині також спрацювало ППО.

Поблизу Бучі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, — написав мер Бучі Анатолій Федорук.

Тернопільщина, працює ППО. Раніше повідомлялося, що ракети летіли у бік Рівненщини, Тернопільщини.

Джерело: Ракурс


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