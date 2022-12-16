Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию из-за ракетного удара рф

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«Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію, оскільки внаслідок сьогоднішніх російських ракетних обстрілів відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Відповідно до Правил ринку повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09.00 16 грудня 2022 року, — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» вказали, що атаки зазнали об'єкти електроенергетичної інфраструктури України (зокрема, теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330−750 кВ).

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські військові вперше запускали літаки Ту-95 з аеродрому Енгельс для масованої ракетної атаки. Росія використовувала «все, що у неї було, окрім дронів». Відомо, що було випущено понад 60 ракет по території України.

По всій Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла через влучання в енергооб'єкти в декількох областях.