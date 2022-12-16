Момент взрывов в Украине сняли с самолета в небе Молдовы

https://racurs.ua/n177877-moment-vzryvov-v-ukraine-snyali-s-samoleta-v-nebe-moldovy-video.html

Ракурс

Момент вибухів в Україні внаслідок масованої ракетної атаки росії вдалося зафіксувати на відео журналістці програми «Факти ICTV», яка сьогодні вранці летіла пасажирським літаком через Молдову.

Ось так виглядають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові, — йдеться у підписі до відео в Телеграм-каналі програми.

Нагадаємо, росія 16 грудня здійснила атаку з використанням понад 60 ракет, які випустили літаки Ту-95 і Ту-22М3. У Харкові і на Дніпропетровщині пролунали вибухи. У Києві зафіксовано вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, двоє людей загинуло.