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Ракурс
Момент взрывов в Украине сняли с самолета в небе Молдовы

Момент взрывов в Украине сняли с самолета в небе Молдовы (ВИДЕО)

16 дек 2022, 14:20
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Момент вибухів в Україні внаслідок масованої ракетної атаки росії вдалося зафіксувати на відео журналістці програми «Факти ICTV», яка сьогодні вранці летіла пасажирським літаком через Молдову.





Ось так виглядають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові, — йдеться у підписі до відео в Телеграм-каналі програми.

Нагадаємо, росія 16 грудня здійснила атаку з використанням понад 60 ракет, які випустили літаки Ту-95 і Ту-22М3. У Харкові і на Дніпропетровщині пролунали вибухи. У Києві зафіксовано вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, двоє людей загинуло.

Источник: Ракурс


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