«Укрэнерго» нужно больше времени на восстановление после удара, ДТЭК отключилась от энергосистемы

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Найбільших уражень внаслідок чергового російського ракетного удару 16 грудня зазнали північний, південний, і центральний регіони України, повідомили в компанії «Укренерго».

Сьогодні ворог знову завдав масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За оцінками військових, на наші енергооб'єкти летіло близько 70 ракет. Це вже дев’ята цілеспрямована терористична ракетна атака Росії на енергосистему України, — йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» повідомили, що на відновлення після ракетного удару потрібно буде більше часу.

Там також пояснили, що надзвичайна ситуація в енергетиці стосуватиметься лише учасників ринку електроенергії та ринкових операцій.

Через ракетні обстріли терористів з росії компанія ДТЕК відключилася від енергосистеми, повідомила пресслужба компанії.

Під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено енергетичне підприємство, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми.

За підрахунками, росіяни тероризували енергетичні об'єкти ДТЕК вже близько 20 разів.

Дніпропетровська область була повністю знеструмлена після масованої атаки росіян, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.

Першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні, а після вмикатимуть будинки.

Уся Харківщина також знеструмлена, без світла — майже 1,3 млн абонентів у 1,6 тис. населених пунктах.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що енергетики працюють, передусім запускатимуть водо- та теплогенеруючі підприємства, далі — житловий фонд. Є надія, що до кінця дня вдасться почати запуск.

Уранці 16 грудня з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, «Калібр», Х-22) та чотири керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П). ЗСУ знищили 60 ворожих ракет.