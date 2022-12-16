Спасла ванна – жители Кривого Рога рассказали, как чудом выжили во время ракетной атаки московитов

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Мешканці Кривого Рогу розповіла, як дивом вижили під час атаки.

Кривий Ріг 16 грудня став ще однією мішенню божевільних росіян. рф вгатила по місту з неба. Одна з ракет влучила у житловий будинок.

Ніхто із його мешканців навіть у страшному сні не міг уявити те, що цей ранок обернеться масштабною трагедією.

Двір житлового будинку перетворився на епіцентр скупчення усіх спецслужб. Проїжджаючі повз автівки більше не прямували до свого пункту призначення. Бо у людей зі сталевим характером та добрим серцем була одна мета: допомогти тим, хто опинився у справжнісінькому пеклі.

Небайдужі люди вишиковувались у черги та долучались до розбору завалів. На лікарняні ліжка діти відправлялись у піжамах, втрачаючи свідомість та стікаючи кров’ю, повідомляється у сюжеті «Першого міського телеканалу Кривого Рогу».

Після багатогодинних пошуків виявилося, що росія у Кривому Розі вкрала право на щасливе життя у трьох людей. Це молоде подружжя, менший син яких важко травмувався, і літньої жінки.

Одну із жінок врятував випадок — вона збиралася до стоматолога, вийшла з кухні у ванну і це врятувало їй життя.