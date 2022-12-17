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Войска рф обстреляли Херсон из реактивных систем. Фото: Херсонская прокуратура
Россияне обстреляли Херсон из реактивных систем, погиб гражданскийhttps://racurs.ua/n177908-rossiyane-obstrelyali-herson-iz-reaktivnyh-sistem-pogib-grajdanskiy.htmlРакурс
Російські окупанти обстріляли Херсон у суботу, 17 грудня.
Ворог завдав ударів із реактивних систем та артилерії по Корабельному району. Вже відомо про одного загиблого та поранену. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.
Зазначається, що 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. Також поранення дістала 70-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні. Зараз медики надають їй необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 14 та 15 грудня російські загарбники обстрілювали центр Херсона. Ворожі снаряди влучали поблизу будівлі Херсонської обласної військової адміністрації та в будинки житлових кварталів. Внаслідок обстрілів були загиблі та поранені.
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