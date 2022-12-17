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Війська рф обстріляли Херсон з реактивних систем. Фото: Херсонська прокуратура
Росіяни обстріляли Херсон з реактивних систем, загинув цивільнийhttps://racurs.ua/ua/n177908-rosiyany-obstrilyaly-herson-z-reaktyvnyh-system-zagynuv-cyvilnyy.htmlРакурс
Російські окупанти обстріляли Херсон у суботу, 17 грудня.
Ворог завдав ударів із реактивних систем та артилерії по Корабельному району. Вже відомо про одного загиблого та поранену. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.
Зазначається, що 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. Також поранення дістала 70-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні. Зараз медики надають їй необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 14 та 15 грудня російські загарбники обстрілювали центр Херсона. Ворожі снаряди влучали поблизу будівлі Херсонської обласної військової адміністрації та в будинки житлових кварталів. Внаслідок обстрілів були загиблі та поранені.
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