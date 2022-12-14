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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

У Херсоні дві масштабні пожежі після обстрілів гасили 10 годин (ФОТО)

14 гру 2022, 19:31
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Рашисти сьогодні, 14 грудня, вранці вкотре обстріляли Херсон, що призвело до виникнення двох масштабних пожеж.





Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В обох випадках боротися з вогнем рятувальникам довелося впродовж 10 годин:

  • о 5.25 надійшло повідомлення про займання складського приміщення площею 6 тис. кв.м. Ліквідувати пожежу вдалось о 15.34. На місці інциденту працювали чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб;
  • о 6.10 надійшов виклик про пожежу в шестиповерховій нежитловій будівлі в одному з мікрорайонів Херсона. Ліквідувати пожежу вдалося о 16.00. Площа пожежі склала 3 тис. кв. м, у її ліквідації були задіяні шість одиниць техніки та 21 рятувальник.

Загиблих та травмованих в результаті цих інцидентів не виявлено.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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