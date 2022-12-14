Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n177814-u-hersoni-dvi-masshtabni-pojeji-pislya-obstriliv-gasyly-10-godyn-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 14 грудня, вранці вкотре обстріляли Херсон, що призвело до виникнення двох масштабних пожеж.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В обох випадках боротися з вогнем рятувальникам довелося впродовж 10 годин:

о 5.25 надійшло повідомлення про займання складського приміщення площею 6 тис. кв.м. Ліквідувати пожежу вдалось о 15.34. На місці інциденту працювали чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб;

о 6.10 надійшов виклик про пожежу в шестиповерховій нежитловій будівлі в одному з мікрорайонів Херсона. Ліквідувати пожежу вдалося о 16.00. Площа пожежі склала 3 тис. кв. м, у її ліквідації були задіяні шість одиниць техніки та 21 рятувальник.

Загиблих та травмованих в результаті цих інцидентів не виявлено.