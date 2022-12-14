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Ракурс
Момент влучання в Херсонську ОВА потрапив на відео — шестеро поранених

Момент обстрілу Херсонської ОВА потрапив на відео — шестеро поранених (ВІДЕО)

14 гру 2022, 14:19
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Збройні сили росії, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, сьогодні вранці здійснили обстріл Херсона. Внаслідок влучання в будівлю Херсонської ОВА шестеро українців дістали поранення різного ступеню тяжкості.





У середмісті значних руйнувань завдано адміністративній будівлі. Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках. В одному з приватних домоволодінь внаслідок влучання снаряда у дах здійнялася пожежа, — йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За попередньою інформацією, російські окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованої території.

У будівлі Херсонської ОВА пошкоджені два поверхи. Прокуратура регіону розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Джерело: Ракурс


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