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Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС
В Херсоне два масштабных пожара после обстрелов тушили 10 часов (ФОТО)https://racurs.ua/n177814-v-hersone-dva-masshtabnyh-pojara-posle-obstrelov-tushili-10-chasov-foto.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 14 грудня, вранці вкотре обстріляли Херсон, що призвело до виникнення двох масштабних пожеж.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В обох випадках боротися з вогнем рятувальникам довелося впродовж 10 годин:
- о 5.25 надійшло повідомлення про займання складського приміщення площею 6 тис. кв.м. Ліквідувати пожежу вдалось о 15.34. На місці інциденту працювали чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб;
- о 6.10 надійшов виклик про пожежу в шестиповерховій нежитловій будівлі в одному з мікрорайонів Херсона. Ліквідувати пожежу вдалося о 16.00. Площа пожежі склала 3 тис. кв. м, у її ліквідації були задіяні шість одиниць техніки та 21 рятувальник.
Загиблих та травмованих в результаті цих інцидентів не виявлено.
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