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ВСУ уничтожили штаб оккупантов на Луганщине, фото: Центр национального сопротивления
ВСУ ударили по базе рашистов в Счастье, 16 оккупантов погибли — ЦНСhttps://racurs.ua/n177932-vsu-udarili-po-baze-rashistov-v-schaste-16-okkupantov-pogibli-cns.htmlРакурс
ЗСУ завдяки координації з підпіллям завдали удару по місці розташування рашистів у Щасті на Луганщині.
В результаті у було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 рашистів потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
14 грудня окупанти заїхали в приміщення одного з ПТУ в місті Щасті (Луганська область), а вже 16 грудня їх не стало, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту — анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням: https://sprotyv.mod.gov.ua/salut-form/
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