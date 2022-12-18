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Защитники Украины ликвидировали более 98 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

590 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

18 дек 2022, 10:32
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 98 тис. 280 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 987 танків:
  • 5 тис. 963 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 948 одиниць артилерійських систем;
  • 410 одиниць РСЗВ;
  • 211 одиниць засобів ППО;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 1 тис. 649 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 579 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 174 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Источник: Ракурс


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