Защитники Украины ликвидировали более 98 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 98 тис. 280 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 987 танків:

5 тис. 963 бойові броньовані машини;

1 тис. 948 одиниць артилерійських систем;

410 одиниць РСЗВ;

211 одиниць засобів ППО;

281 літак;

264 гелікоптери;

1 тис. 649 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

653 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 579 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

174 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.