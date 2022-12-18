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Захисники України ліквідували вже понад 98 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
590 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177928-590-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 98 тис. 280 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 987 танків:
- 5 тис. 963 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 948 одиниць артилерійських систем;
- 410 одиниць РСЗВ;
- 211 одиниць засобів ППО;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 1 тис. 649 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 579 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 174 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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