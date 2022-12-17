Десантники ЗСУ знищили позицію окупантів. Фото:

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Українські десантники ефективно знищили позицію російських загарбників разом із боєкомплектом.

В одному з районів Луганської області професійно спрацювали воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

За допомогою ударного дрона військові завдали удару по живій силі противника. А згодом артилеристи-десантники остаточно знищили позицію російських окупантів та боєкомплект.

Нагадаємо, на Донеччині українська артилерія розбила російську позицію та ліквідувала значну кількість окупантів на ній. Втрат ворог зазнав біля Озерянівки, яка знаходиться неподалік села Курдюмівка та на південь від міста Бахмут, за яке точаться важкі бої.