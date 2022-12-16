Артилерія ЗСУ ліквідувала два десятки росіян на позиціях південніше Бахмута

https://racurs.ua/ua/n177892-artyleriya-zsu-likviduvala-dva-desyatky-rosiyan-na-pozyciyah-pivdennishe-bahmuta-video.html

Ракурс

На Донеччині українська артилерія розбила російську позицію та ліквідувала значну кількість окупантів на ній.

Зайди з Московії влаштували позицію біля Озерянівка. Дрон вистежив на ній приблизно 35−40 окупантів.

Цей рубіж зайняло приблизно півроти інтервентів, 35−40 істот, — розповідають на відео військові.

Вони розосередилися по підготовлених фортифікаційних спорудах та лісосмузі.

По укріпленнях та розміщенню окупантів відпрацювала українська артилерія, яка влучно уражала російських солдатів.

Після удару військові нарахували на відео з безпілотника щонайменше 18 ліквідованих росіян.

Також військові зазначили, що частина ліквідованих та важко поранених знаходиться в бліндажах, тому важко точно підрахувати кількість знешкоджених окупантів.

Озерянівка знаходиться неподалік села Курдюмівка та на південь від міста Бахмут, за яке точаться важкі бої.