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ЗСУ знищили штаб окупантів на Луганщині, фото: Центр національного спротиву
ЗСУ вдарили по базі рашистів у Щасті, 16 окупантів загинуло — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n177932-zsu-vdaryly-po-bazi-rashystiv-u-schasti-16-okupantiv-zagynulo-cns.htmlРакурс
ЗСУ завдяки координації з підпіллям завдали удару по місці розташування рашистів у Щасті на Луганщині.
В результаті у було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 рашистів потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
14 грудня окупанти заїхали в приміщення одного з ПТУ в місті Щасті (Луганська область), а вже 16 грудня їх не стало, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту — анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням: https://sprotyv.mod.gov.ua/salut-form/
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