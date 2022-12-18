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Ракурс
ЗСУ знищили штаб окупантів на Луганщині, фото: Центр національного спротиву

ЗСУ вдарили по базі рашистів у Щасті, 16 окупантів загинуло — ЦНС

18 гру 2022, 12:48
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ЗСУ завдяки координації з підпіллям завдали удару по місці розташування рашистів у Щасті на Луганщині.





В результаті у було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 рашистів потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

14 грудня окупанти заїхали в приміщення одного з ПТУ в місті Щасті (Луганська область), а вже 16 грудня їх не стало, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту — анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням: https://sprotyv.mod.gov.ua/salut-form/

Джерело: Ракурс


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