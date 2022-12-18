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Ракурс
александр лукашенко и владимир путин, фото: «Еспресо»

путин едет к лукашенко втягивать беларускую армию в войну на суше — Наев

18 дек 2022, 13:21
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Російський диктатор володимир путін, як очікується, найближчими днями приїде з візитом до білорусі.





На думку командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, метою цього візиту буде втягування білоруської армії у війну проти України на суходолі. Про це Наєв заявив у коментарі, опублікованому на Фейсбук-сторінці Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв зазначає, що путін нещодавно провів службову нараду з керівництвом збройних сил рф, в ході якої розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи. Відразу після цього російський диктатор анонсував зустріч з керівництвом білорусі, яка відбудеться незабаром.

На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі, — наголосив Наєв.

Источник: Ракурс


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