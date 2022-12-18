олександр лукашенко та володимир путін, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n177933-putin-yide-do-lukashenka-vtyaguvaty-bilorusku-armiu-u-viynu-na-suhodoli-naiev.html

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Російський диктатор володимир путін, як очікується, найближчими днями приїде з візитом до білорусі.

На думку командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, метою цього візиту буде втягування білоруської армії у війну проти України на суходолі. Про це Наєв заявив у коментарі, опублікованому на Фейсбук-сторінці Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв зазначає, що путін нещодавно провів службову нараду з керівництвом збройних сил рф, в ході якої розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи. Відразу після цього російський диктатор анонсував зустріч з керівництвом білорусі, яка відбудеться незабаром.