Опубликовано запрещенное ФИФА выступление Зеленского перед финалом ЧМ-2022

https://racurs.ua/n177937-opublikovano-zapreschennoe-fifa-vystuplenie-zelenskogo-pered-finalom-chm-2022.html

Ракурс

Війни мають зазнавати поразки, а мир потрібно відстоювати, як це відбувається зараз у Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна, — такий лейтмотив звернення президента України до футбольних вболівальників у всьому світі.

Опубліковано виступ президента України Володимира Зеленського, який він мав виголосити перед фіналом ЧС-2022. Але ФІФА відмовилася надати слово Зеленському.

Щирі вітання з України всім любителям футболу, життя та миру! Вітаю всю планету з фіналом чемпіонату світу. Сьогодні ми побачимо спільну перемогу, торжество людського духу. Цей чемпіонат світу знову довів, що різні країн та нації можуть вирішувати, хто сильніший у чесній грі, а не граючи з вогнем. На рівному зеленому полі, а не на червоному полі бою. Це мрія дуже багатьох людей, коли гравці змагаються, дозволяючи іншим насолоджуватись миром. Будь-який батько в світі хотів би взяти свого сина на футбольний матч, і будь-яка мати хотіла б, щоб її син повернувся з війни. Ми нікого не чіпаємо. Україна прагне миру більше, ніж будь-чого. Ми запропонували світові Формулу миру, абсолютно чесну. Ми її запропонували, тому що у війні не буває чемпіонів, нічиєї бути не може. Отже, я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру — цієї зими. Саміту для об'єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру. Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни мають зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз — в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо! Будь ласка — підтримайте Україну та наші зусилля для відновлення миру! Приєднуйтесь до Глобального саміту Формули миру і ставайте чемпіонами миру! Давайте побачимо фінал разом — і кінець війни. Слава Україні! Та щасливого Національного дня Катару!, — сказав Зеленський.

ФІФА відхилила запит президента України про «послання миру» перед фіналом чемпіонату світу-2022. Про це 16 грудня повідомила CNN. Цей крок ФІФА шокував Офіс президента.

Показ цього відео було погоджено з державою Катар, яка приймає першість.