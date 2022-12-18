Трансляция финала чемпионата мира-2022 по футболу: Аргентина против Франции

https://racurs.ua/n177942-translyaciya-finala-chempionata-mira-2022-po-futbolu-argentina-protiv-francii.html

Ракурс

У Катарі 18 грудня фінішує чемпіонат світу з футболу. Аргентина — Франція — передбачуваний фінал. Але все могло закінчитися для Мессі катастрофою.

Трансляцію можна переглянути на сайті «Суспільного».

І Аргентина, і Франція ще до старту турніру вважалися одними із головних фаворитів. Так само високо котирувалися Бразилія, Німеччина, Іспанія та Англія, але жодна з цих збірних не дісталася навіть до півфіналу — а німці взагалі відлетіли додому після групового етапу.

Це могло статися і з аргентинцями, які у першому матчі на турнірі сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2). Над командою Мессі нависла реальна загроза вильоту, але Аргентина впоралася та обіграла прямих конкурентів за вихід із групи — Мексику та Польщу.

У матчах плей-офф аргентинці виглядали впевненіше. Обіграли Австралію, перемогли Нідерланди у серії пенальті, а у півфіналі розгромили хорватів, які перед цим вибили збірну Бразилії.

Але Франція виглядала ще краще та програла лише у матчі групового етапу проти Тунісу, який уже нічого не вирішував. У групі французи розгромили Австралію (4:1) та обіграли Данію (2:1), а у плей-офф послідовно вибили Польщу, Англію та Марокко.

Для Аргентини це шостий фінал чемпіонату світу в історії, для Франції четвертий. Обидві команди перемагали по два рази: латиноамериканці 1978-го та 1986-го, європейці — 1998-го та 2018-го. Франція може стати лише третьою командою в історії, яка захистила титул — подібне вдавалося лише Італії у 1930-х та Бразилії на стику 1950-х та 1960-х.

Востаннє Франція та Аргентина зустрічалися саме на ЧС-2018 у росії. Тоді аргентинці не змогли зупинити французів на шляху до титулу. Матч 1/8 фіналу вийшов дуже яскравим і команди забили сім м’ячів (4:3).

Успіх Франції дивує лише тим, як головний тренер збірної Дідьє Дешам адаптувався до травм ключових футболістів. Перед турніром французи втратили лідерів півзахисту Поля Погба, Н’Голо Канте та найкращого футболіста світу-2022 Каріма Бензема. У першій же грі травмувався основний лівий захисник Люка Ернандес, півфінал через хворобу пропустили Адрієн Рабйо та Дайо Упамекано. Перед фіналом ходять чутки, що захворіло ще кілька гравців. Під питанням участь у матчі захисників Рафаеля Варан, Ібраїма Конате, Тео Ернандеса та півзахисників Орельєна Тчуамені, Адрієна Рабйо та Кінгслі Комана.

Але головні ролі у команді виконують зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе та універсал із мадридського «Атлетико» Антуан Грізманн. Останній є найкращим асистентом ЧС, а також лідером турніру зі створених гольових моментів. При цьому він багато обороняється та пресингує, щоб звільнити від зайвої роботи нападників Мбаппе та Олів'є Жиру.

У результаті півзахисник цілком обґрунтовано претендує на звання найкращого футболіста чемпіонату.