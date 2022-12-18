Трансляція фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу: Аргентина проти Франції

Трансляція фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу: Аргентина проти Франціїhttps://racurs.ua/ua/n177942-translyaciya-finalu-chempionatu-svitu-2022-z-futbolu-argentyna-proty-franciyi.htmlРакурс
У Катарі 18 грудня фінішує чемпіонат світу з футболу. Аргентина — Франція — передбачуваний фінал. Але все могло закінчитися для Мессі катастрофою.
Трансляцію можна переглянути на сайті «Суспільного».
І Аргентина, і Франція ще до старту турніру вважалися одними із головних фаворитів. Так само високо котирувалися Бразилія, Німеччина, Іспанія та Англія, але жодна з цих збірних не дісталася навіть до півфіналу — а німці взагалі відлетіли додому після групового етапу.
Це могло статися і з аргентинцями, які у першому матчі на турнірі сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2). Над командою Мессі нависла реальна загроза вильоту, але Аргентина впоралася та обіграла прямих конкурентів за вихід із групи — Мексику та Польщу.
У матчах плей-офф аргентинці виглядали впевненіше. Обіграли Австралію, перемогли Нідерланди у серії пенальті, а у півфіналі розгромили хорватів, які перед цим вибили збірну Бразилії.
Але Франція виглядала ще краще та програла лише у матчі групового етапу проти Тунісу, який уже нічого не вирішував. У групі французи розгромили Австралію (4:1) та обіграли Данію (2:1), а у плей-офф послідовно вибили Польщу, Англію та Марокко.
Для Аргентини це шостий фінал чемпіонату світу в історії, для Франції четвертий. Обидві команди перемагали по два рази: латиноамериканці 1978-го та 1986-го, європейці — 1998-го та 2018-го. Франція може стати лише третьою командою в історії, яка захистила титул — подібне вдавалося лише Італії у 1930-х та Бразилії на стику 1950-х та 1960-х.
Востаннє Франція та Аргентина зустрічалися саме на ЧС-2018 у росії. Тоді аргентинці не змогли зупинити французів на шляху до титулу. Матч 1/8 фіналу вийшов дуже яскравим і команди забили сім м’ячів (4:3).
Успіх Франції дивує лише тим, як головний тренер збірної Дідьє Дешам адаптувався до травм ключових футболістів. Перед турніром французи втратили лідерів півзахисту Поля Погба, Н’Голо Канте та найкращого футболіста світу-2022 Каріма Бензема. У першій же грі травмувався основний лівий захисник Люка Ернандес, півфінал через хворобу пропустили Адрієн Рабйо та Дайо Упамекано. Перед фіналом ходять чутки, що захворіло ще кілька гравців. Під питанням участь у матчі захисників Рафаеля Варан, Ібраїма Конате, Тео Ернандеса та півзахисників Орельєна Тчуамені, Адрієна Рабйо та Кінгслі Комана.
Але головні ролі у команді виконують зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе та універсал із мадридського «Атлетико» Антуан Грізманн. Останній є найкращим асистентом ЧС, а також лідером турніру зі створених гольових моментів. При цьому він багато обороняється та пресингує, щоб звільнити від зайвої роботи нападників Мбаппе та Олів'є Жиру.
У результаті півзахисник цілком обґрунтовано претендує на звання найкращого футболіста чемпіонату.
Гризман дуже гарний. Він із тих гравців, які здатні змінювати обличчя команди. Він дає великий обсяг та впливає на гру своєю технікою. Нова роль йому дуже підходить. Має характер великого гравця: він завжди поруч, коли його потребують, — підкреслив головний тренер французів Дешам.