Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Марьинке армия рф продвигается со скоростью 10 м в день

В Марьинке армия рф продвигается со скоростью 10 м в день (ВИДЕО)

18 дек 2022, 16:54
999

У Мар’їнці на Донбасі армія рф просувається зі швидкістю 10 метрів на день. BILD публікує кадри, на яких видно повністю зруйноване місто Мар’їнка на Донеччині. У спробах взяти контроль за ним армія росія використовує «тактику випаленої землі» — метод ведення війни, у якому війська знищують усе, що може скористатися противник: їжу, транспорт, інфраструктуру.





2022 року ми бачимо методи ведення війни як у 1940-х. Російські війська перетворили Мар’їнку на пустелю. Як сумно та жахливо!, — написав у Twitter кореспондент Financial Times в Україні Крістофер Міллер.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров