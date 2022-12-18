У Мар'їнці російська армія просувається зі швидкістю 10 метрів на день

https://racurs.ua/ua/n177941-u-mar-yinci-rosiyska-armiya-prosuvaietsya-zi-shvydkistu-10-m-na-den-video.html

Ракурс

У Мар’їнці на Донбасі армія рф просувається зі швидкістю 10 метрів на день. BILD публікує кадри, на яких видно повністю зруйноване місто Мар’їнка на Донеччині. У спробах взяти контроль за ним армія росія використовує «тактику випаленої землі» — метод ведення війни, у якому війська знищують усе, що може скористатися противник: їжу, транспорт, інфраструктуру.