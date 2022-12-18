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Ракурс
У Мар'їнці російська армія просувається зі швидкістю 10 метрів на день

У Мар’їнці російська армія просувається зі швидкістю 10 м на день (ВІДЕО)

18 гру 2022, 16:54
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У Мар’їнці на Донбасі армія рф просувається зі швидкістю 10 метрів на день. BILD публікує кадри, на яких видно повністю зруйноване місто Мар’їнка на Донеччині. У спробах взяти контроль за ним армія росія використовує «тактику випаленої землі» — метод ведення війни, у якому війська знищують усе, що може скористатися противник: їжу, транспорт, інфраструктуру.





Джерело: Ракурс


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