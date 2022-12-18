Зеленский - Операция по освобождению Крыма началась в головах людей

Операція зі звільнення Криму «почалася в головах людей», заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI.

Сама операція ще не розпочалася. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося у головах людей, і це дуже важливо. У нашому внутрішньому бажанні, у єдності ставлення до цього. Не просто словами «Крим — це Україна». Цього мало, треба бути готовими йти, бо ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства, з бажання та готовності. Тому я вважаю, що є початок, — розповів Зеленський.