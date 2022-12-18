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Зеленський - Операція зі звільнення Криму розпочалася в головах людей
Зеленський — Операція зі звільнення Криму розпочалася в головах людейhttps://racurs.ua/ua/n177949-zelenskyy-operaciya-zi-zvilnennya-krymu-rozpochalasya-v-golovah-ludey.htmlРакурс
Операція зі звільнення Криму «почалася в головах людей», заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI.
Сама операція ще не розпочалася. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося у головах людей, і це дуже важливо. У нашому внутрішньому бажанні, у єдності ставлення до цього. Не просто словами «Крим — це Україна». Цього мало, треба бути готовими йти, бо ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства, з бажання та готовності. Тому я вважаю, що є початок, — розповів Зеленський.
Влада України неодноразово заявляла, що війна з росією може бути закінчена лише після відходу рф з усіх окупованих територій, зокрема окупованого у 2014 році Криму.
Представники української влади періодично говорять і про можливе проведення військової операції щодо повернення Криму.
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