Украина готовит дополнительную защиту Ровенской АЭС вблизи границы с беларусью

https://racurs.ua/n177952-ukraina-gotovit-dopolnitelnuu-zaschitu-rovenskoy-aes-vblizi-granicy-s-belarusu.html

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Україна готує заходи для захисту Рівненської АЕС через ризик відкритого вторгнення білорусі.

Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, — пояснив директор Рівненської станції Павло Ковтонюк для «Голосу Америки».

Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи.

Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкодження, які здатні на певний час вивести АЕС з ладу.

Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО, а також лінія для заживлення для власних потреб.

Рівненська АЕС розташована лише за 60 км від кордону із білоруссю. Місяць тому, після масованої російської ракетної атаки, РАЕС була змушена призупинити роботу, через серйозні пошкодження енергетичної системи України.

Минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії прибуло сюди з місією, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії під час війни

При ракетних атаках ядерні інциденти неможливі. Можуть бути пошкодження, які не даватимуть можливості працювати енергоблоку, — відзначив директор АЕС.

Нагадаємо, у перші дні війни російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС, але згодом вийшли з неї і пограбували.

Наразі московити контролюють найбільшу в Європі Запорізьку АЕС в Енергодарі.