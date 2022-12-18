путин трижды откладывал начало вторжения в Украину — Spiegel

https://racurs.ua/n177953-putin-trijdy-otkladyval-nachalo-vtorjeniya-v-ukrainu-spiegel.html

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Воєнний злочинець з рф володимир путін тричі переносив початок лютневого вторгнення в Україну. За словами заступника начальника головного управління розвідки МО України Вадима Скібіцького, путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником генштабу валерієм герасимовим та міністром оборони сергієм шойгу.

ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували герасимова до атаки, — пояснює заступник голови ГУР.

Він розповідає, що зрештою, Герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію.

Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися, — додав Скібіцький.

Він також нагадав, що внаслідок цього прорахунку всі перші цілі рф провалилися, вони не змогли оточити Київ, а також не змогли взяти Суми, Чернігів чи Харків.

Тези Скібіцького контрастують із повідомлення про підготовку рф до вторгнення від очільника ГУР Кирила Буданова. Він раніше повідомляв, що остаточне рішення пр оудар по Україні та перетин кордону ухвалив саме путін, приблизно о 15.00 23 лютого.