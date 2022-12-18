Гори-гори ясно - в россии вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

https://racurs.ua/n177954-gori-gori-yasno-v-rossii-vspyhnul-neftepererabatyvauschiy-zavod.html

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В Іркутській області рф спалахнуло нафтогазове родовище. запалало на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі.

Згідно з повідомленням російського МНС, горить технологічне встановлення комплексної підготовки природного газу.

Підприємство належить компанії «Роснфата».

За попередніми даними, постраждала одна людина, повідомив губернатор Ігор Кобзєв.

Площа загоряння оцінюється в тисячу квадратних метрів, пожежі надано третій рівень складності, заявив він. У МНС пізніше заявили, що площа пожежі становить 400 кв.

15 грудня спалахнуло на заводі «Ангарської нафтохімічної компанії» — це також Іркутська область.

Офіційна інформагенція РФ «РИА Новости» повідомляє про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Пожежа охопила 2,5 тис. кв м. Ця пожежа уразила найбільше підприємство Східного Сибіру.