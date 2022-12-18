Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Гори-гори ясно - в рф спалахнув нафтопереробний завод

Гори-гори ясно — у рф спалахнув нафтопереробний завод (ВІДЕО)

18 гру 2022, 22:01
999

В Іркутській області рф спалахнуло нафтогазове родовище. запалало на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі.





Згідно з повідомленням російського МНС, горить технологічне встановлення комплексної підготовки природного газу.

Підприємство належить компанії «Роснфата».

За попередніми даними, постраждала одна людина, повідомив губернатор Ігор Кобзєв.

Площа загоряння оцінюється в тисячу квадратних метрів, пожежі надано третій рівень складності, заявив він. У МНС пізніше заявили, що площа пожежі становить 400 кв.

Гори-гори ясно - в рф спалахнув нафтопереробний завод

15 грудня спалахнуло на заводі «Ангарської нафтохімічної компанії» — це також Іркутська область.

Офіційна інформагенція РФ «РИА Новости» повідомляє про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Пожежа охопила 2500 кв м. Ця пожежа уразила найбільше підприємство Східного Сибіру.

https://racurs.ua/ua/n177822-ni-dnya-bez-pojeji-v-rosiyi-goriv-naftozavod-bilya-irkutska-ie-zagybli.html

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів