Гори-гори ясно - в рф спалахнув нафтопереробний завод

https://racurs.ua/ua/n177954-gory-gory-yasno-v-rf-spalahnuv-naftopererobnyy-zavod.html

Ракурс

В Іркутській області рф спалахнуло нафтогазове родовище. запалало на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі.

Згідно з повідомленням російського МНС, горить технологічне встановлення комплексної підготовки природного газу.

Підприємство належить компанії «Роснфата».

За попередніми даними, постраждала одна людина, повідомив губернатор Ігор Кобзєв.

Площа загоряння оцінюється в тисячу квадратних метрів, пожежі надано третій рівень складності, заявив він. У МНС пізніше заявили, що площа пожежі становить 400 кв.

15 грудня спалахнуло на заводі «Ангарської нафтохімічної компанії» — це також Іркутська область.

Офіційна інформагенція РФ «РИА Новости» повідомляє про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Пожежа охопила 2500 кв м. Ця пожежа уразила найбільше підприємство Східного Сибіру.

https://racurs.ua/ua/n177822-ni-dnya-bez-pojeji-v-rosiyi-goriv-naftozavod-bilya-irkutska-ie-zagybli.html