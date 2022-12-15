В Ангарську на нафтозаводі сталася пожежа. Двоє загинули, п'ятеро постраждали

https://racurs.ua/ua/n177822-ni-dnya-bez-pojeji-v-rosiyi-goriv-naftozavod-bilya-irkutska-ie-zagybli.html

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У росії знову сталася масштабна пожежа. Цього разу горів після вибуху нафтопереробний завод Ангарської нафтохімічної компанії (АНХК).

НПЗ в Ангарську — найбільший завод у Східному Сибіру.

Запалало о 6.00 за місцевим часом (01.00 за київським часом). Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу про порушення вимог промислової безпеки, внаслідок інциденту загинуло двоє людей.

За попередньою інформацією причиною вибуху на заводі стала загазованість систем технологічної установки.

АНХК — основний постачальник палива для Іркутської області, Бурятії та Забайкальського краю. Компанія входить до держкорпорації «Роснефть».

13 грудня у Росії горів завод «Звезда» — виробник двигунів для флоту. У будівлі на території машинобудівного заводу «Звезда» у Петербурзі, який виробляє дизельні двигуни, у тому числі для ВМФ рф, сталася пожежа.