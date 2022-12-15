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Ракурс
В Ангарську на нафтозаводі сталася пожежа. Двоє загинули, п'ятеро постраждали

Ні дня без пожежі в росії — горів нафтозавод біля Іркутська, є загиблі

15 гру 2022, 08:14
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У росії знову сталася масштабна пожежа. Цього разу горів після вибуху нафтопереробний завод Ангарської нафтохімічної компанії (АНХК).





НПЗ в Ангарську — найбільший завод у Східному Сибіру.

Запалало о 6.00 за місцевим часом (01.00 за київським часом). Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу про порушення вимог промислової безпеки, внаслідок інциденту загинуло двоє людей.

Пожежа в Анграьску на НПЗ

За попередньою інформацією причиною вибуху на заводі стала загазованість систем технологічної установки.

АНХК — основний постачальник палива для Іркутської області, Бурятії та Забайкальського краю. Компанія входить до держкорпорації «Роснефть».

13 грудня у Росії горів завод «Звезда» — виробник двигунів для флоту. У будівлі на території машинобудівного заводу «Звезда» у Петербурзі, який виробляє дизельні двигуни, у тому числі для ВМФ рф, сталася пожежа.

Джерело: Ракурс


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