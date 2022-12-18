Европа потеряла триллион долларов из-за роста цен на энергоносители, легче станет в 2026 году — Bloomberg

https://racurs.ua/n177955-evropa-poteryala-trillion-dollarov-iz-za-rosta-cen-na-energonositeli-legche-stanet-v-2026-godu.html

Ракурс

Європа втратила приблизно 1 трлн дол. через стрімке зростання витрат на енергоносії, але ​українська ГТС залишається єдиним шляхом транзиту російського газу в Європу.

Bloomberg прогнозує, що поліпшення ситуації на світових ринках газу очікується не раніше 2026 року.

Головним джерелом постачання трубопровідного газу з росії у Західну Європу був «Північний потік», який був пошкоджений в результаті акту саботажу у вересні. Регіон все ще отримує невеликий обсяг російських поставок через Україну, але важкі обстріли кремлем енергетичної інфраструктури піддають цей маршрут ризику. Без цього маршруту заповнення сховищ (наступного року — «Ракурс») буде проблемним, — зазначається у публікації.

Видання наводить прогноз Міжнародного енергетичного агентства, відповідно до якого Європа наступного року постане перед фактом нестачі 27 млрд куб. м газу за умови повної відмови від постачання цього пального з росії.

Країни Європи поповнюватимуть запаси газу після цієї зими майже без поставок з рф. Експерти прогнозують, що ринок буде напруженим до 2026 року — допоки не стануть доступними додаткові виробничі потужності із США до Катару. До цього часу ціни на газ не падатимуть.

Більшу частину втрат в Європі компенсували пакетами урядової допомоги на понад 700 млрд дол., що дало змогу вистояти компаніям і споживачам. Надзвичайний стан може тривати роками: економіки, ймовірно, вже перебувають у рецесії, а підтримка, яка пом’якшила удар для мільйонів домогосподарств та підприємств, виглядає все більш недосяжною.

Цьогоріч ЄС вдалося скоротити попит на газ на 50 млрд куб. м.