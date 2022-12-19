«Укрэнерго» заявило о тяжелой ситуации в энергетике. Фото: Укрэнерго

https://racurs.ua/n177965-ukrenergo-zayavilo-o-tyajeloy-situacii-v-energetike-iz-za-nochnoy-ataki-dronov.html

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Ситуація в енергосистемі Україні станом на 11.00 19 грудня важка після нічних атак російських безпілотників.

Всю ніч ворожі «камікадзе» намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об'єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

Зазначається, що там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах ворог обстріляв з артилерії деокуповані райони, є пошкодження.

За інформацією енергетиків, найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Аварійні відключення запровадили в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та Києві. Енергетики пріоритетно заживили об'єкти критичної інфраструктури, а відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

В «Укренерго» заявили, що тримають ситуацію під контролем. Зараз в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, а з європейською континентальною мережею робота залишається стабільною.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня Київ та Київська область вночі витримали кілька хвиль атак російських безпілотників. У повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 ворожих БПЛА іранського виробництва. Сили ППО знищили біля 15. Однак деякі дрони все ж влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.