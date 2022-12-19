Ночные удары по Киеву. Фото: AP

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Нова російська атака дронів на Київ та Київську область призвела до поранення трьох осіб.

Крім того, щонайменше дев’ять будинків були пошкоджені. Уламки трьох збитих силами ППО безпілотників виявили та оглянули поліцейські у двох районах Київської області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. Про це начальник поліції області Андрій Нєбитов повідомив у Telegram.

Керівник правоохоронці також закликали містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня Київ та Київська область витримали кілька хвиль атак російських безпілотників. У повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 ворожих БПЛА іранського виробництва. Сили ППО знищили біля 15.

Кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці, були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. А в Київській області внаслідок прильотів були пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Спершу повідомлялося про двох постраждалих.