В беларуси завершили проверку боеготовности войск. Фото: УП

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Ракурс

Так звана «раптова перевірка» збройних сил білорусі була раптово завершена.

Військові маневри в країні, самопроголошена влада якої підтримує російську збройну агресію проти України, тривали всього шість днів. Про це міністерство оборони білорусі повідомило в Telegram.

У збройних силах завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності, які проводяться під керівництвом державного секретаря ради безпеки олександра вольфовича за дорученням президента республіки білорусь — головнокомандувача збройних сил олександра лукашенка, — зазначили в міноборони.

При цьому в оборонному відомстві не назвали результати перевірки військ.

Нагадаємо, 19 грудня президент рф володимир путін прибуде з візитом до білорусі. У Збройних силах України вважають, що метою цього візиту буде втягування білоруської армії у війну проти України на суходолі.