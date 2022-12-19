Германия приостанавливает закупку БМП Puma – слишком много дефектов

https://racurs.ua/n177986-germaniya-priostanavlivaet-zakupku-bmp-puma-slishkom-mnogo-defektov-foto.html

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Бундесвер заявив про відмову від подальших закупівель БМП Puma і рішення використовувати в силах швидкого реагування НАТО БМП Marder.

Повідомляється, що всі 18 БМП, які стоять на озброєнні 37-ї бригади, вийшли з ладу за вісім днів навчань у рамках сил швидкого реагування НАТО.

Найбільше проблем виникало з електронікою. Військовим було відомо, що такі проблеми можуть виникати, але цього ніколи не відбувалося у таких масштабах, бо надмірного навантаження на техніку не давали. Загалом Німеччина закупила 350 таких машин по 17 млн євро за штуку.