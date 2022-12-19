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Германия приостанавливает закупку БМП Puma – слишком много дефектов
Германия приостанавливает закупку БМП Puma — слишком много дефектов (ФОТО)https://racurs.ua/n177986-germaniya-priostanavlivaet-zakupku-bmp-puma-slishkom-mnogo-defektov-foto.htmlРакурс
Бундесвер заявив про відмову від подальших закупівель БМП Puma і рішення використовувати в силах швидкого реагування НАТО БМП Marder.
Повідомляється, що всі 18 БМП, які стоять на озброєнні 37-ї бригади, вийшли з ладу за вісім днів навчань у рамках сил швидкого реагування НАТО.
Найбільше проблем виникало з електронікою. Військовим було відомо, що такі проблеми можуть виникати, але цього ніколи не відбувалося у таких масштабах, бо надмірного навантаження на техніку не давали. Загалом Німеччина закупила 350 таких машин по 17 млн євро за штуку.
Бундесвер заявив про відмову від подальших закупівель БМП Puma і рішення використовувати в силах швидкого реагування НАТО БМП Marder. Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт після того, як стало відомо про значні дефекти у техніці, пише Spiegel.
Наші війська повинні мати можливість розраховувати на надійність та стабільність систем озброєння навіть у бойових умовах. І НАТО може й надалі покладатися на наше виконання обов’язків у межах Об'єднаної оперативної групи підвищеного рівня готовності (VJTF), — сказала Ламбрехт.
Німецькі військові надалі використовуватимуть БМП Marder, а закупівлю Puma буде припинено.
Після попередніх навчань ми були ще досить впевнені, бо Puma добре собі виявила. І ось зараз відбувається цей незвично серйозний провал… Поки БМП Puma не доведе свою стабільність, іншої закупівлі не буде. Критика з боку парламенту є абсолютно виправданою, — наголосила вона.
Ламбрехт розмовляла з генеральним інспектором Бундесвером Еберхардом Цорном, державним секретарем з питань озброєнь Бенедиктом Ціммером та іншими офіцерами. Також будуть проведені переговори німецького уряду з представниками оборонної галузі.
Нагадаємо, напередодні було опубліковано лист командира 10 танкової дивізії у Файтсхехгаймі Рупрехта фон Батлера, де він повідомив про значні дефекти у БМП Puma. Батлер повідомив, що усі 18 БМП Puma, які були використані на стрільбах, виявилися небоєздатними.
Також зазначалося, що особливо вразливою виявилася електроніка БМП, а у водійському відділенні однієї з машин сталося серйозне загоряння кабелю.
БМП Puma розроблені та виробляються німецькими концернами Krauss-Maffei Wegmann та Rheinmetall Landsysteme GmbH, донедавна вони позиціювалися як найпередовіша техніка.
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