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Ракурс
Німеччина призупиняє закупівлю БМП Puma - занадто багато дефектів

Німеччина призупиняє закупівлю БМП Puma — занадто багато дефектів (ФОТО)

19 гру 2022, 20:00
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Бундесвер заявив про відмову від подальших закупівель БМП Puma і рішення використовувати в силах швидкого реагування НАТО БМП Marder.





Повідомляється, що всі 18 БМП, які стоять на озброєнні 37-ї бригади, вийшли з ладу за вісім днів навчань у рамках сил швидкого реагування НАТО.

Найбільше проблем виникало з електронікою. Військовим було відомо, що такі проблеми можуть виникати, але цього ніколи не відбувалося у таких масштабах, бо надмірного навантаження на техніку не давали. Загалом Німеччина закупила 350 таких машин по 17 млн євро за штуку.

Бундесвер заявив про відмову від подальших закупівель БМП Puma і рішення використовувати в силах швидкого реагування НАТО БМП Marder. Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт після того, як стало відомо про значні дефекти у техніці, пише Spiegel.

Наші війська повинні мати можливість розраховувати на надійність та стабільність систем озброєння навіть у бойових умовах. І НАТО може й надалі покладатися на наше виконання обов’язків у межах Об'єднаної оперативної групи підвищеного рівня готовності (VJTF), — сказала Ламбрехт.

Німецькі військові надалі використовуватимуть БМП Marder, а закупівлю Puma буде припинено.

Після попередніх навчань ми були ще досить впевнені, бо Puma добре собі виявила. І ось зараз відбувається цей незвично серйозний провал… Поки БМП Puma не доведе свою стабільність, іншої закупівлі не буде. Критика з боку парламенту є абсолютно виправданою, — наголосила вона.

Німеччина призупиняє закупівлю БМП Puma - занадто багато дефектів

Ламбрехт розмовляла з генеральним інспектором Бундесвером Еберхардом Цорном, державним секретарем з питань озброєнь Бенедиктом Ціммером та іншими офіцерами. Також будуть проведені переговори німецького уряду з представниками оборонної галузі.

Нагадаємо, напередодні було опубліковано лист командира 10 танкової дивізії у Файтсхехгаймі Рупрехта фон Батлера, де він повідомив про значні дефекти у БМП Puma. Батлер повідомив, що усі 18 БМП Puma, які були використані на стрільбах, виявилися небоєздатними.

Також зазначалося, що особливо вразливою виявилася електроніка БМП, а у водійському відділенні однієї з машин сталося серйозне загоряння кабелю.

БМП Puma розроблені та виробляються німецькими концернами Krauss-Maffei Wegmann та Rheinmetall Landsysteme GmbH, донедавна вони позиціювалися як найпередовіша техніка.

Джерело: Ракурс


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