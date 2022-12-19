После переговоров путин отправился не в аэропорт, а в резиденцию лукашенко — «Гаюн».

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володимир путін, президент рф, 19 грудня після закінчення переговорів поїхав не в аеропорт, а до резиденції колеги — диктатора білорусі олександжра лукашенка в Острошицькому Городку — це поблизу Мінська.

Про це після завершення переговорів офіційних делегацій повідомив «Беларуский Гаюн» з посиланням на власні джерела.

На прес-конференції, яка відбулася після зустрічі, путін та лукашенко жодного разу прямо не згадували про війну в Україні.

Ми удвох — співагресори, найшкідливіші та найтоксичніші люди на цій планеті. У нас лише одна суперечка: хто більше. Ось і все, — сказав Лукашенко, коментуючи санкції Заходу проти обох країн.

Інформації про зміст та результати візиту путіна до Мінська не так багато. Обидві сторони, коментуючи їх, здебільшого обмежувалися або загальними пафосними словами, або більш розгорнутими коментарями щодо вторинних питань.

Спочатку делегації провели переговори у широкому складі — з росії приїхало багато високих чиновників, — а згодом путін та лукашенко пішли перемовлятися віч-на-віч.

Обидва політики, коментуючи хід та підсумки переговорів, постійно наголошували, що обговорюють насамперед економіку, постійно говорили про рішучі прориви та блискучі перспективи, називали цифри, на які збільшилася співпраця у різних галузях.

путін розмірковував про співпрацю у космічній сфері та в атомній енергетиці, в якій росія нібито діє навіть із втратами для себе, про ефективність двосторонньої співпраці у боротьбі із західними санкціями.

лукашенко сказав, що він задоволений результатами обговорення з росією перспектив створення спільного газового ринку та умов ціноутворення на енергоносії на найближчі три роки. Що це за умови, він не уточнив. Ціна на газ наступного року для білорусі нібито буде фіксованою, але її розмір також не називався. Зовні лукашенко справді виглядав задоволеним.

Путін вкотре сказав, що росія не має наміру нікого поглинати, оскільки в цьому, мовляв, немає доцільності. лукашенко відповів, що «росія без нас обійдеться, а ми без неї не зможемо».

Найбільш болючим та інтригуючим було питання щодо перспектив військового співробітництва та можливості офіційного вступу у війну білорусі разом зі своєю армією. Робилися припущення, що насамперед путін за цим і приїхав.

путін заявив про намір продовжувати практику спільних військових навчань. Як відомо, саме під час таких спільних «навчань», про проведення яких оголосили також перед Новим роком, була проведена 24 лютого агресія проти України, в тому числі з білоруської території. Крім того, йшлося про створення спільної військової техніки та формування «спільного оборонного простору».

Також путін повідомив, що він домовився з лукашенком про підготовку екіпажів бойових літаків білоруської армії, які, мовляв, уже переобладнано для можливого застосування боєприпасів повітряного базування зі спеціальною бойовою частиною. Йдеться тут про ядерні заряди. І це може бути одним із найголовніших результатів цих переговорів.

лукашенко ж прозвітував, що білоруська армія вже, мовляв, поставила на бойове чергування поставлені росією системи С-400 та «Іскандер».