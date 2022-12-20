Участие беларуси в войне остается маловероятным – ISW

https://racurs.ua/n177995-uchastie-belarusi-v-voyne-ostaetsya-maloveroyatnym-isw.html

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Американський «Інститут вивчення війни» (ISW) проаналізував результати зустрічі диктаторів росії і білорусі володимира путіна та олександра лукашенка. В ISW переконані, що участь білорусі у війні проти України залишається малоймовірною.

Під час зустрічі путін і лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну. Вони лише традиційно заявили про існування «західної загрози» для мінська.

Путін, схоже, прийняв тези лукашенка, не переконуючи лукашенка скоригувати їх… Лукашенко, ймовірно, скоригує свою риторику, щоб створити правдоподібне пояснення для власного народу про те, чому він раптово відвернувся від вигаданої загрози вторгнення НАТО, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення путіна в Україну, — йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що кремль намагається приховати першочергові наміри путіна тиснути на лукашенка з метою домогтися від нього подальших поступок щодо інтеграції білорусі з рф.

Путін заявив, що росія не зацікавлена в поглинанні будь-кого, маючи на увазі білорусь. Ця заява була зроблена після того, як лукашенко 16 грудня знову заявив про незалежність і повний суверенітет білорусі, та виглядає як захисна реакція на коментарі лукашенка, — йдеться у звіті інституту.

Нагадаємо, в ISW вказують, що лукашенко, ймовірно, відвернув прагнення путіна щодо примусу білорусі до російсько-білоруських інтеграційних поступок.

19 грудня російський і білоруський диктатори, за словами путіна, обговорили спільне виробництво нової військової технік, подальші військові навчання та підготовку білоруських військових льотчиків. Лукашенко похвалився, що в білорусі на бойове чергування поставили зенітний ракетний комплекс С-400 і ракетний комплекс «Іскандер».